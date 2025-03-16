Консул Туркменистана посетил Северо-Кавказский федеральный университет в Ставрополе

Консул Туркменистана в городе Астрахани (РФ) Гадам Иламанов 13 марта совершил рабочую поездку в Ставрополь, где он посетил Северо-Кавказский федеральный университет.

В рамках визита он встретился с руководством университета и обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества в области образования и науки.

В ходе беседы также были рассмотрены вопросы, касающиеся условий обучения студентов из Туркменистана. Визит стал возможностью для обмена мнениями о текущей ситуации, а также развития и укрепления двусторонних связей.

В этот же день консул встретился со студентами из Туркменистана, обучающимися в университете.

Г.Иламанов подчеркнул значимость конструктивного диалога между студентами и вузом, а также указал на необходимость совместного поиска решений возникающих проблем, сообщается на сайте туркменского консульства в городе Астрахани.