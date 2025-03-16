Илон Маск объявил о планах по отправке робота Optimus на Марс

В конце 2026 года космический корабль, созданный компанией Tesla, доставит на Марс робота Optimus. Об этом сообщил основатель компании, американский предприниматель Илон Маск, в своем аккаунте в социальной сети X.

«‎Если эти высадки пройдут успешно, то высадки людей могут начаться уже в 2029 году, хотя 2031 год — более вероятная дата», — написал бизнесмен.

В феврале компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, заявила о намерении произвести 10 000 человекоподобных роботов Optimus в текущем году. В настоящее время несколько прототипов Optimus уже используются на заводах Tesla, хотя их масштабное внедрение пока не наблюдается.

Источник: gazeta.ru