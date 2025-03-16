В Туркменистане готовятся к празднованию Международного дня Новруз

В Туркменистане полным ходом идут приготовления к празднованию Национального праздника весны — Международного дня Навруз. Как сообщило информационное агентство TDH, на заседании правительства 14 марта вице-премьер Б. Сейидова доложила о планах проведения торжественных мероприятий.

Основные празднования пройдут в местечке «Nowruz ýaýlasy» на территории этрапа Ак бугдай Ахалского велаята, где запланированы масштабные культурно-массовые мероприятия, посвященные традициям Навруза и достижениям Туркменистана.

В рамках празднования также планируется организовать различные выставки, выступления и песенно-музыкальные представления, демонстрирующие обычаи туркменского народа, связанные с земледелием, животноводством, садоводством и ремёслами.

Подводя итоги отчета, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность проведения праздника на высоком уровне и поручил вице-премьеру организовать культурно-массовые мероприятия по случаю Новруза на площадях перед зданиями «Türkmeniň ak öyi» во всех велаятах страны.