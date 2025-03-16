13-14 марта в Ашхабаде прошел Международный форум «Креативная и инновационная экономика Туркменистана», проведенный в рамках объявления 2025 года Международным годом мира и доверия.

Организаторы форума — Программа развития ООН (ПРООН) и Посольство Великобритании в Туркменистане в сотрудничестве с Министерством финансов и экономики Туркменистана и Национальной комиссией Туркменистана по делам ЮНЕСКО.

Форум собрал ключевых заинтересованных лиц, политиков, лидеров отрасли и предпринимателей для изучения стратегий развития динамичной и устойчивой креативной и инновационной экономики в Туркменистане.

В рамках мероприятия были затронуты темы модернизации отраслей культурного наследия, роли цифровых технологий в творческом росте, механизмов инвестирования в предпринимательство и важности инклюзивности в инновациях. Особое внимание было уделено поддержке женщин и молодежи в креативном секторе.

Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян отметила:

«Инновации и творчество являются ключевыми факторами устойчивого развития. Развивая креативную экономику, Туркменистан может диверсифицировать свою экономику, создавать рабочие места и расширять возможности следующего поколения предпринимателей. ПРООН продолжает поддерживать видение страны по созданию динамичной и инклюзивной инновационной экосистемы. Вместе с нашими партнерами мы гордимся тем, что организовали это важное мероприятие, которое служит платформой для формирования видения Туркменистана в отношении творческого и инновационного экономического роста, выявления новых возможностей и привлечения инвестиций для более процветающего будущего».

Посол Великобритании в Туркменистане Стивен Конлон:

«Я рад, что Великобритания поддерживает этот Форум креативной и инновационной экономики. Великобритания признает значительный вклад креативных индустрий в экономику страны. Эти индустрии генерируют 125 миллиардов фунтов стерлингов валовой добавленной стоимости и обеспечивают рабочими местами 2,4 миллиона человек. Как сказал министр культуры Великобритании, «От кино и моды до музыки и рекламы наши креативные индустрии мирового уровня играют ключевую роль в реализации миссии правительства по стимулированию экономического роста во всех регионах Великобритании»».

В преддверии Экономического форума в коворкинг-центре «Иш-Нокады» состоялось мероприятие по развитию креативной и инновационной экономики, собравшее на одной площадке 100 творческих работников со всего Туркменистана, способствуя трансграничному обмену знаниями, развитию сотрудничества и поощрению открытого диалога.

Для посетителей форума работала выставка, демонстрирующая разнообразные творческие отрасли Туркменистана. Здесь были представлены работы ремесленников, дизайнеров и мастеров, а также передовые экспозиции робототехники и проекты творческого туризма.

Показ мод с участием изделий ручной работы еще раз подчеркнул связь между культурным наследием, творчеством и инновациями.

Ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустамова:

«Сегодня, вопросы развития креативной и инновационной экономики становятся приоритетными в региональной и глобальной повестке дня. В данном контексте следует отметить актуальность выдвигаемого ПРООН и Посольством Великобритании в Туркменистане нового проекта по содействию устойчивому экономическому росту через поддержку развития креативной и инновационной экономики. Ярким примером реализации благих намерений авторов данного проекта служит сегодняшний форум по креативной и инновационной экономике, где представлены самые разные тематики – от цифровой трансформации творческой деятельности до создания стартап-проектов».

В течение двух дней форума участники выработали ключевые рекомендации по укреплению инвестиционных рамок, повышению цифровых навыков и содействию более тесному сотрудничеству между политиками и творческими предпринимателями, сообщается в пресс-релизе ПРООН.