Выставка в честь 17-летия СППТ пройдет в Ашхабаде

С 17 по 19 марта в Ашхабаде состоится выставка, посвященная 17-летию создания Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ). Событие станет ключевой площадкой для демонстрации достижений туркменских предпринимателей за эти годы, сообщает TDH.

Выставка будет проходить в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана по адресу: г. Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143. Посетители смогут ознакомиться с экспозицией 17 и 18 марта с 10:00 до 18:00, а 19 марта – с 10:00 до 17:30.

На выставке будут представлены рекламно-презентационные мероприятия новых продуктов членов СППТ, особое внимание будет уделено новинкам, произведенным в 2025 году, и внедренным услугам. За 17 лет своего существования Союз значительно увеличил число членов, способствуя процветанию частных инициатив и расширению масштабов предпринимательской деятельности.

Параллельно с выставкой пройдет международный форум «Инвестиции в будущее Туркменистана», направленный на привлечение инвестиций в частный сектор экономики страны. В заключительный день мероприятий, 19 марта, состоится церемония вручения дипломов участникам выставки.

Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефонам: 21-23-64, 21-23-75.