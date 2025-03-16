Ашхабад примет международный показ моды

С 17 по 19 марта в столице Туркменистана состоится международный показ современной моды в рамках выставки Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и форума «Инвестиции в будущее Туркменистана». Событие привлечет внимание мирового модного сообщества к Ашхабаду, который включен в список творческих городов ЮНЕСКО по направлению «Дизайн», сообщает TDH.

Мероприятие, которое организаторы называют одним из главных модных событий года, соберет ведущих дизайнеров туркменской и мировой моды. Свои коллекции представят мастера из Дома моды Министерства текстильной промышленности Туркменистана, а также известные туркменские бренды «Mähirli Zenan», «Jennet tagty», «Mynasyp», «Nagyşly güzer», «Gölli», «Aina Sari» и «Aýperi».

Туркменские дизайнеры готовят коллекции, сочетающие национальные традиции с современными тенденциями. По их словам, наряды, украшенные изящной туркменской вышивкой, не оставят равнодушными даже именитых зарубежных специалистов.

Международный статус показу обеспечит участие дизайнеров из Италии, Марокко, Франции и Омана. Мероприятие получит широкое освещение в престижных модных изданиях и телеканалах, включая Fashion TV, Vogue, MARIE CLAIRE ARABIA, GRAZIA, HELLO RUSSIA, ELLE, Al Arabiya TV и Al Dubai Arabiya TV.

Организационный комитет также подготовил для иностранных гостей специальную программу, включающую экскурсии по достопримечательностям туркменской столицы.

Телефоны для справок: 21-23-40, 21-23-30.