«Ахал» разгромил «Копетдаг» и поднялся на второе место в Высшей лиги Туркменистана

«Ахал» обыграл «Копетдаг» в матче 3-го тура чемпионата Туркменистана по футболу среди команд Высшей лиги.

Встреча в Геоктепинском этрапе завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Мячи забили Даянч Мередов (23-я минута), Гурбан Аннаев (35), Сулейман Кадыров (76, автогол) и Якупмухаммед Говшудов (90+3).

«Ахал», имеющий матч в запасе, набрал 6 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, опередив на два очка «Мерв» и «Небитчи». «Копетдаг» занимает последнее, 8-е место, с нулем очков.

В других матчах дня «Небитчи» дома сыграл вничью с «Шагадамом» (0:0), а «Мерв» на выезде разделил очки с «Ашхабадом» (0:0).