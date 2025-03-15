18 тысяч зрителей посетили выступление конной группы «Галкыныш» в Марыйском велаяте

В комплексе «Türkmeniň ak öýi» («Белая юрта туркмен») Марыйского велаята с 10 по 12 марта прошли совместные выступления артистов Государственного цирка Туркменистана, Государственного конного цирка имени Гёроглы города Аркадаг и национальной группы конных игр «Галкыныш». За три дня мероприятие посетило около 18 тысяч человек, сообщает газета «Туркменистан».

Программа включала в себя акробатические номера, жонглирование, комедийные сценки и конные выступления. Особый восторг зрителей вызвали национальные конные игры, сложные трюки, включающие стойку на скачущей лошади, прохождение под ней и создание «башни» на спинах двух лошадей. Публику также впечатлили выступления дрессированных лошадей, которые танцевали под музыку и демонстрировали различные трюки.

Артисты выступали дважды в день, каждый раз собирая полный зал. Зрители активно поддерживали выступающих аплодисментами, что вдохновляло артистов на еще более яркие и впечатляющие номера.