Цифровой детокс: приложение заставляет пользователей выходить на улицу и трогать траву

В цифровом мире, где экраны смартфонов стали неотъемлемой частью повседневной жизни, появилось приложение, призванное вернуть нас к простым радостям природы. Touch Grass, уже доступное в App Store и ожидающее версию для Android, предлагает оригинальный способ борьбы с «бездумным скроллингом» и зависимостью от гаджетов, сообщает daily.afisha.ru.

Суть приложения заключается в блокировке выбранных пользователем «отвлекающих» приложений до тех пор, пока он не прикоснется к траве. Для подтверждения контакта с природой необходимо сделать фотографию, которая анализируется с помощью компьютерного зрения, чтобы убедиться в подлинности прикосновения.

Touch Grass не только ограничивает доступ к определенным приложениям, но и отслеживает экранное время, предлагая «гибкие периоды разблокировки», адаптированные к индивидуальному образу жизни пользователя.

Для тех, кто не готов отказаться от мгновенного доступа к заблокированным приложениям, предусмотрена возможность приобретения «пропуска». Каждый месяц пользователям предоставляется один бесплатный пропуск, а 50% средств, вырученных от продажи дополнительных пропусков, направляются на поддержку проектов по восстановлению дикой природы в Великобритании.

Разработчик приложения, Рис Кентиш, стремился создать инструмент, который поможет людям «избавиться от телефонной зависимости» и «сформировать более здоровые привычки». В описании Touch Grass в App Store подчеркивается его цель — помочь пользователям обрести гармонию с технологиями и восстановить связь с природой.

Идея приложения возникла у Кентиша, когда он осознал, что проводит слишком много времени, уткнувшись в экран смартфона. «Мой утренний ритуал — это потянуться за телефоном и начать бесконечно скроллить, — делится разработчик. — Я понимал, что это нездорово, и к тому же мне нужен был стимул чаще бывать на свежем воздухе, особенно в зимние месяцы».