Туркменистан развивает лидерские компетенции госслужащих при поддержке ЕС

В Ашхабаде с 11 по 13 марта состоялся обучающий тренинг «Мужское и женское лидерство: эффективность во взаимодействии» для представителей министерств и ведомств Туркменистана. Мероприятие организовано в рамках проекта «Туркменистан: устойчивость торговли и интеграция», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Международным торговым центром.

Основной целью тренинга стало развитие лидерских качеств и коммуникационных навыков государственных служащих, а также повышение эффективности управления командной работой. Участники изучали психологию лидерства, критическое мышление и процессы принятия решений, сообщили Turkmenportal организаторы мероприятия.

В ходе интерактивных занятий госслужащие определяли собственные стили лидерства, выявляли сильные стороны и намечали пути дальнейшего развития. Особое внимание уделялось различиям в подходах к лидерству мужчин и женщин и влиянию инклюзивного управления на результаты деятельности государственных органов.

Практическая часть тренинга включала отработку навыков публичных выступлений, методов построения эффективных коммуникаций и стратегий взаимодействия в коллективе. Участники рассмотрели реальные ситуации, требующие применения лидерских качеств для решения задач в области управления мотивацией, делегирования полномочий и урегулирования конфликтов.