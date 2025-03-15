Туркменистан принял участие в 68-й сессии Комиссии по наркотическим средствам в Вене

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра внутренних дел Туркменистана Язгулы Агабаевым приняла участие в 68-й сессии Комиссии по наркотическим средствам (КНС) в Отделении ООН в Вене. Об этом сообщается на сайте туркменского дипведомства в Австрии.

В ходе сессии, в которой участвовали представители государств-членов и международных организаций, обсуждались вопросы глобальной наркополитики, международного сотрудничества и стратегий борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Делегация Туркменистана подтвердила приверженность страны укреплению международных усилий по борьбе с проблемами, связанными с наркотиками, и продвижению сбалансированного подхода, сочетающего правоохранительные меры и охрану здоровья населения.

Туркменистан подчеркнул свою активную вовлеченность в региональные и международные инициативы, направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, сокращение злоупотребления наркотиками и развитие многостороннего сотрудничества.

На полях форума делегация Туркменистана также приняла участие в дополнительных мероприятиях, где прошел обмен передовым опытом в инновационных подходах к укреплению глобальной политики в области наркотиков, отмечает источник.