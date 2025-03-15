Определились четвертьфинальные пары Лиги Европы и Лиги конференций
Стали известны четвертьфинальные пары Лиги Европы и Лиги конференций. В четвертьфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сразится с «Лионом». Другие пары выглядят следующим образом:
- «Тоттенхэм» (Англия) – «Айнтрахт» (Германия)
- «Будё-Глимт» (Норвегия) – «Лацио» (Италия)
- «Рейнджерс» (Шотландия) – «Атлетик» (Испания)
Первые матчи пройдут 10 апреля, ответные – 17 апреля. Финал турнира состоится 21 мая в Бильбао (Испания).
В четвертьфинале Лиги конференций «Челси» встретится с «Легией». В других парах сыграют:
- «Бетис» (Испания) – «Ягеллония» (Польша)
- «Целе» (Словения) – «Фиорентина» (Италия)
- «Юргорден» (Швеция) – «Рапид» (Австрия)
Встречи 1/4 финала состоятся 10 и 17 апреля, полуфиналы — 1 и 8 мая. Финал турнира пройдет 28 мая в польском Вроцлаве.