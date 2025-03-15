Определились четвертьфинальные пары Лиги Европы и Лиги конференций

Стали известны четвертьфинальные пары Лиги Европы и Лиги конференций. В четвертьфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сразится с «Лионом». Другие пары выглядят следующим образом:

«Тоттенхэм» (Англия) – «Айнтрахт» (Германия)

«Будё-Глимт» (Норвегия) – «Лацио» (Италия)

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Атлетик» (Испания)

Первые матчи пройдут 10 апреля, ответные – 17 апреля. Финал турнира состоится 21 мая в Бильбао (Испания).

В четвертьфинале Лиги конференций «Челси» встретится с «Легией». В других парах сыграют:

«Бетис» (Испания) – «Ягеллония» (Польша)

«Целе» (Словения) – «Фиорентина» (Италия)

«Юргорден» (Швеция) – «Рапид» (Австрия)

Встречи 1/4 финала состоятся 10 и 17 апреля, полуфиналы — 1 и 8 мая. Финал турнира пройдет 28 мая в польском Вроцлаве.