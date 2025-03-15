На востоке Туркменистана подготовят 11 393,5 тонн семян хлопчатника

В этом сезоне 11 хлопкоочистительных заводов Лебапского велаята намерены подготовить в общей сложности 11 393,5 тонн семян для посевной хлопчатника.

В регионе планируется засеять 97 050 гектаров обычными, а ещё 32 995 гектаров очищенными семенами хлопчатника, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Всего же аграриями Лебапского велаята планируется посеять хлопок на площади 130 тыс. гектаров.

В текущем сельскохозяйственном сезоне в соответствии с почвенно-климатическими условиями в этрапах велаята посеят хлопчатник сорта «С-2606» на 66 562 га земель, «Ёлотен-39» и «Ёлотен-7» на 41 812 га и 19 924 га соответственно, «Гарашсызлык-30» и «Ёлотен-53» на 948 и 754 га земель.

Интенсивная подготовительная работа к севу хлопчатника в регионе свидетельствует о том, что сезон пройдет на высоком организационном и качественном уровне, отмечает источник.