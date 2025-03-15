К празднику Новруз в Ашхабаде запускают специальный автобусный маршрут

АООТ «Awtomobil ulag hyzmaty» агентства «Türkmenawtoulaglary» запускает новый автобусный маршрут №72 «Awtokombinat – Türkmeniň ak öýi», который начнет функционировать с 19 марта 2025 года. Маршрут вводится специально для обеспечения транспортного обслуживания граждан во время празднования — Международного дня Новруз.

Праздничные мероприятия будут проходить 21-22 марта в долине Новруз Ак-Бугдайского этрапа Ахалского велаята. Введение нового маршрута направлено на удовлетворение растущих потребностей населения в автомобильных перевозках и обеспечение высококачественного транспортного обслуживания в период праздника.

Для получения дополнительной информации гражданам рекомендуется обращаться по телефонам: +99361493495 и 44-35-20.