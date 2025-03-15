Делегация IFRC встретилась с сотрудниками Красного Полумесяца Туркменистана

С 9 по 14 марта Ашхабад с рабочим визитом посетила делегация Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) под руководством регионального директора по Европе Бриггиты Бишоф Эббесен.

В рамках визита делегаты IFRC провели переговоры с представителями различных ведомств и министерств.

Также прошла встреча делегации с сотрудниками Центрального аппарата Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана. Основными темами обсуждения стали вопросы:

изменение климата – влияние экологических факторов на благосостояние населения и меры по адаптации к климатическим вызовам;

денежно-ваучерная помощь уязвимым группам – разработка и внедрение механизмов поддержки социально незащищенных слоев населения;

работа с молодёжью, волонтерство.

Визит представителей IFRC был приурочен к 30-летию со дня провозглашения постоянного нейтралитета Туркменистана и еще раз подтверждает активную роль страны в вопросах обеспечения мира и стабильности.

В рамках грядущих юбилейных мероприятий Туркменистан проводит многочисленные форумы, конференции и встречи, направленные на укрепление международного сотрудничества и гуманитарных связей.