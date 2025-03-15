В туркменской консерватории отметили 120-летие народного бахши Сахи Джепбарова

В Туркменской национальной консерватории имени М. Кулиевой отметили 120-летие со дня рождения народного бахши Туркменистана Сахи Джепбарова.

Мероприятие прошло в музее музыкального вуза, сотрудники консерватории и приглашенные гости рассказали собравшимся о жизни и творчестве знаменитого бахши.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», профессор консерватории, народный артист Туркменистана Ёламан Нурымов поделился личными воспоминаниями о народном бахши. Будучи начинающим музыкантом он работал в ансамбле Сахи Джепбарова и до сих пор помнит высокие требования своего руководителя.

Народный артист Туркменистана Амановез Сапаров рассказал о Сахи Джепбарове как создателе ахалской школы бахши, собравшем одаренных музыкантов со всего Туркменистана.

Мероприятие продолжилось концертом, где были исполнены музыкальные сочинения Сахи Джепбарова. Среди исполнителей — народные бахши Туркменистана Реджепдурды Бегенчев, Байраммурат Союнов, Кыяс Дурдыев, а также ансамбль народных инструментов.