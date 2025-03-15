В Ашхабаде на следующей неделе впервые в этом году температура превысит 30 градусов

По данным метеорологических сервисов, на следующей неделе жителей Ашхабада ожидает значительное потепление. Согласно прогнозу Gismeteo, в среду, 19 марта, воздух в туркменской столице впервые в этом году прогреется выше +30°C.

Метеорологи отмечают, что неделя с 17 марта будет характеризоваться постепенным повышением температуры. В понедельник столбик термометра покажет +27°C днем и +12°C ночью. Вторник принесет еще более теплую погоду с максимальной дневной температурой +29°C и ночной +15°C.

Пик потепления придется на среду, 19 марта, когда дневная температура достигнет +30°C. Ночью также будет достаточно тепло — около +17°C. Однако уже в четверг, 20 марта, наступит небольшое похолодание: температура опустится до +21°C днем и +14°C ночью.

Врачи рекомендуют жителям Ашхабада в связи с резким повышением температуры воздуха больше пить чистой воды, избегать прямых солнечных лучей в пиковые часы жары и с особой осторожностью относиться к физическим нагрузкам на открытом воздухе, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилым гражданам.