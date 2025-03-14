Что покажут в театрах Ашхабада в эти выходные

В преддверии Национального праздника весны в театрах Ашхабада ждут своего зрителя.

В эти выходные ашхабадцы и гости столицы смогут посмотреть следующие спектакли:

Главный академический драматический театр имени С.Туркменбаши Великого:

15.03.2025: «Süýji durmuşyň gapysy» 19:00;

16.03.2025: «Hoşlaşasym gelenok» 19:00.

Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули:

15.03.2025: «Balzaminowyň öýlenişi» 19:00;

16.03.2025: «Körpe gelin» 19:00.

Национальный драматический театр имени Алп Арслана:

15.03.2025: «Bir gijäniň gudraty» 19:00;

16.03.2025: «Mähriban dideler» 19:00.

Государственный русский драматический театр имени А.С.Пушкина:

15.03.2025: «Бовенджик» 12:00;

15.03.2025: «Исполнитель желаний» 19:00;

16.03.2025: «Маша и медведь» 11:00; 13:00;

16.03.2025: «Сад без земли» 19:00.

Студенческий театр имени Молланепеса:

15.03.2025: «Janly heýkeller» 19:00;

16.03.2025: «Ýediň enesi» 19:00.

Туркменский государственный кукольный театр:

15.03.2025: «Maşa we aýy» 17:00;

15.03.2025: «Juwan kalbym joşanda»19:00;

16.03.2025: «Janly gurjaklar»12:00; 17:00;

16.03.2025: «Arşyn mal alan» 19:00.

Источник: «Туркменистан: Золотой век»