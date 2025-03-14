Что покажут в театрах Ашхабада в эти выходные
В преддверии Национального праздника весны в театрах Ашхабада ждут своего зрителя.
В эти выходные ашхабадцы и гости столицы смогут посмотреть следующие спектакли:
Главный академический драматический театр имени С.Туркменбаши Великого:
- 15.03.2025: «Süýji durmuşyň gapysy» 19:00;
- 16.03.2025: «Hoşlaşasym gelenok» 19:00.
Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули:
- 15.03.2025: «Balzaminowyň öýlenişi» 19:00;
- 16.03.2025: «Körpe gelin» 19:00.
Национальный драматический театр имени Алп Арслана:
- 15.03.2025: «Bir gijäniň gudraty» 19:00;
- 16.03.2025: «Mähriban dideler» 19:00.
Государственный русский драматический театр имени А.С.Пушкина:
- 15.03.2025: «Бовенджик» 12:00;
- 15.03.2025: «Исполнитель желаний» 19:00;
- 16.03.2025: «Маша и медведь» 11:00; 13:00;
- 16.03.2025: «Сад без земли» 19:00.
Студенческий театр имени Молланепеса:
- 15.03.2025: «Janly heýkeller» 19:00;
- 16.03.2025: «Ýediň enesi» 19:00.
Туркменский государственный кукольный театр:
- 15.03.2025: «Maşa we aýy» 17:00;
- 15.03.2025: «Juwan kalbym joşanda»19:00;
- 16.03.2025: «Janly gurjaklar»12:00; 17:00;
- 16.03.2025: «Arşyn mal alan» 19:00.
Источник: «Туркменистан: Золотой век»