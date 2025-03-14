Туркменский сельхозуниверситет проводит дни открытых дверей для абитуриентов

Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова приглашает молодежь, желающую поступить в высшее учебное заведение в 2025-2026 учебном году, на дни открытых дверей, которые состоятся 15 марта, 12 апреля и 10 мая текущего года, об этом сообщается в газете Balkan от 13 марта.

В эти дни молодые люди познакомятся с высшим учебным заведением, получат подробную информацию о документах, необходимых для поступления в университет, о специальностях, преподаваемых в учебном заведении, а также об учебно-воспитательной и культурно-массовой работе, проводимой в вузе.

Дни открытых дверей начинаются в 9:00 по указанному адресу: Для молодежи городов Ашхабад и Аркадаг, Ахалского и Балканского велаятов: Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова.

Адрес: город Ашхабад, улица 2009 (Героглы), дом 143.

Телефоны: 34-07-77, 34-25-64, 34-27-09.