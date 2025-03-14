Туркменские теннисисты вышли в четвертьфинал командного чемпионата мира в Турции

Сборная Туркменистана по теннису успешно дебютировала на престижном турнире ITF Master’s World Team Championship, проходящем в турецком Манавгате. Национальная команда в возрастной категории 30+ лет пробилась в четвертьфинал соревнований, где выступают 12 сильнейших сборных мира, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Туркменистан на этом турнире представляют первая ракетка страны Юрий Рогусский, бронзовый призёр Кубка Туркменистана-2024 Гурбанберды Гурбанбердыев, а также бывшие первые ракетки страны Александр Эрнепесов и Эзиз Довлетов. Последние двое в 2013 году в составе национальной сборной выиграли Кубок Дэвиса в IV группе зоны Азии и Океании. Капитаном команды является главный тренер мужской сборной страны и теннисной Академии «Ашхабад» Мирали Гасанов – единственный в Туркменистане обладатель сертификата PRO Level.

На групповом этапе туркменистанцы уступили команде Великобритании со счётом 0:3, но в решающем поединке за выход в четвертьфинал одержали важную победу над сборной Канады.

В первом матче одиночного разряда Александр Эрнепесов выиграл у Джабрилла Кабли со счётом 7:5, 6:3, однако во втором поединке канадец Николас Винсент взял верх над Юрием Рогусским – 7:6, 6:2. Судьба путёвки в четвертьфинал решилась в парной встрече, где Эрнепесов и Рогусский на тай-брейке вырвали победу у Кабли и Винсента – 6:4, 7:6(4).

Выход в восьмёрку сильнейших команд мира стал историческим достижением для туркменского тенниса, особенно учитывая, что это дебютное выступление сборной на данном турнире.

В четвертьфинале туркменские теннисисты встретятся с командой Индии. В остальных матчах за выход в полуфинал сыграют: Аргентина – Швеция, Германия – Турция, США – Великобритания.