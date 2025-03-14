Туркменские студенты на математической олимпиаде в Албании завоевали 26 медалей

Туркменские студенты успешно выступили и заняли призовые места на 19-й Международной Юго-Восточной Европейской математической олимпиаде «SEEMOUS-2025», которая прошла с 2 по 10 марта в городе Корча, Республика Албания.

В олимпиаде приняли участие более 150 студентов из 35 высших учебных заведений Туркменистана, Албании, Болгарии, Сербии, Румынии, Греция и Северной Македонии.

С туркменской стороны в олимпиаде приняли участие команды студентов Международного университета гуманитарных наук и развития, Туркменского государственного университета имени Махтумкули, Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огуз хана, Туркменского государственного архитектурно-строительного института, Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана, Туркменского государственного института экономики и управления, Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди, Международного университета нефти и газа имени Ягшыгели Какаева и Туркменского государственного энергетического института.

Студенты Туркменистана завоевали в общей сложности 26 медалей: 3 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых в личном зачете. Главный приз олимпиады достался студентке Международного университета гуманитарных наук и развития Одаевой Медине.

В честь данного события 12 марта в конференц-зале Международного университета гуманитарных наук и развития состоялась церемония награждения победителей международной олимпиады. Победителям торжественно вручили подарки от имени Президента Туркменистана и Молодежной организации имени Махтумкули.