Туркменистан и Кыргызстан обсудили предстоящий визит бизнес-делегации

11 марта посол Туркменистана в Кыргызской Республике Н.Голлиев провел встречу с заместителем министра экономики и торговли КР С.Болотовым, сообщило Turkmenportal посольство Туркменистана.

В ходе переговоров стороны рассмотрели перспективы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание предстоящему визиту бизнес-делегации Кыргызстана в Туркменистан и вопросам наращивания взаимодействия между странами.

Участники встречи подчеркнули взаимную заинтересованность в углублении партнерства и отметили значительный потенциал для развития взаимовыгодных отношений. В связи с этим были обсуждены вопросы подготовки новых двусторонних соглашений, направленных на дальнейшее укрепление экономических связей.

Кроме того, представители двух стран подтвердили необходимость участия на высоком уровне в мероприятиях, проводимых в связи с объявлением 2025 года Годом мира и доверия, а также в других сопутствующих событиях.

По итогам встречи стороны договорились поддерживать регулярные контакты по вопросам двустороннего сотрудничества и реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.