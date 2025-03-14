Туркменистан и Армения проведут совместные мероприятия в сферах культуры, науки и спорта

12 марта чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Республике Армения Мухамметгелди Аязов и заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян обсудили вопросы двусторонней повестки в культурно-гуманитарной, научной, образовательной и спортивной сферах. Об этом сообщается на сайте туркменского посольства в Ереване.

Были рассмотрены вопросы взаимного участия преподавателей вузов в международных семинарах и конференциях, а также участия студентов и школьников двух стран в тематических олимпиадах.

Посол М.Аязов сообщил, что под девизом «Международный год мира и доверия» Туркменистан проводит различные мероприятия как внутри страны, так и за рубежом.

В этом контексте стороны обсудили вопросы проведения совместных культурных и спортивных мероприятий в Туркменистане и Армении с акцентом на молодёжь.