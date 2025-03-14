Посольство Турции в Туркменистане организовало ифтар

В резиденции Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики в Ашхабаде состоялся традиционный ифтар, объединивший представителей различных конфессий и общественных деятелей Туркменистана, сообщает на странице X посольства.

На торжественном вечере, посвященном разговению в священный месяц Рамадан, присутствовали муфтий Туркменистана Ялкап Ходжагулиев, католические и православные священнослужители, что подчеркнуло межконфессиональный характер мероприятия.

Почетными гостями ифтара также стали послы-резиденты аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий, сотрудники турецкого посольства, представители деловых кругов и администраторы турецко-туркменских образовательных учреждений.

После прочтения традиционной молитвы муфтием Туркменистана Ялкапом Ходжагулиевым, все присутствующие приступили к трапезе. Гостям были предложены разнообразные традиционные турецкие блюда, приготовленные по особым рецептам в соответствии с традициями священного месяца Рамадан.