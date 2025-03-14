Научно-производственный центр животноводства Туркменистана прекратил свою деятельность

Научно-производственный центр животноводства и ветеринарии Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А. Ниязова прекратил свою деятельность. На его базе создан Научно-исследовательский институт животноводства и ветеринарии при Министерстве сельского хозяйства Туркменистана, сообщается в сегодняшнем номере газеты «Туркменистан».

В связи с этой реорганизацией соответствующие организации и предприятия просят провести взаимные расчеты. Данное изменение является частью программы по модернизации научно-исследовательской инфраструктуры аграрного сектора страны.

Новый институт продолжит научную работу, начатую центром, но с расширенными полномочиями и ресурсами в рамках Министерства сельского хозяйства Туркменистана.