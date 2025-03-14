Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 2025 года космонавт Олег Кононенко, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Высокая государственная награда присвоена за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, сообщает Telegram канал Роскосмоса.

Согласно Указу Президента РФ № 126 «О награждении государственными наградами Российской Федерации», этим же документом космонавты Александр Гребенкин и Николай Чуб удостоены званий Героев Российской Федерации и летчиков-космонавтов Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные во время длительного космического полета в составе экипажа МКС.

Олег Кононенко родился в городе Туркменабат в 1964 году, где закончил школу, а позже работал на авиатехнической базе Чарджоуского объединенного авиаотряда. Удостоен звания Героя Туркменистана и золотой медали Altyn Aý, награжден «Орденом Президента» за заслуги перед Туркменским государством.