«Дайханбанк» предлагает вклад «Galkynan daýhan» с годовой ставкой 9%

Государственный коммерческий банк Туркменистана «Дайханбанк» предлагает вклад «Galkynan daýhan» с привлекательной процентной ставкой 9% годовых при размещении средств на два года.

Согласно официальной информации, вклад доступен для граждан при минимальной сумме в 20 000 (двадцать тысяч) манатов. Средства принимаются как в наличной, так и в безналичной форме. При этом вклад не предусматривает возможности пополнения после первоначального внесения средств.