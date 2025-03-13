Disney одержал победу в судебном процессе о правах на мультфильм «Моана»

Компания Disney выиграла судебное разбирательство по делу о предполагаемом нарушении авторских прав на анимационный фильм «Моана», сообщает daily.afisha.ru со ссылкой на Variety.

Судебный процесс был инициирован в 2020 году аниматором Баком Вудаллом, который утверждал, что популярный мультфильм Disney основан на его оригинальной работе «Баки — воин волн». После двухнедельного разбирательства восемь присяжных федерального суда Лос-Анджелеса единогласно постановили, что создатели «Моаны» не имели доступа к сценарию Вудалла 2011 года или более ранним версиям его работы.

Поскольку присяжные определили, что у творческой команды Disney не было доступа к сценарию Вудалла, вопрос о сходстве двух произведений не рассматривался.

В своем иске Вудалл, проживающий в Нью-Мексико, указывал на значительные сходства между его работой и мультфильмом 2016 года. По его утверждению, оба произведения повествуют о подростках, которые вопреки запретам родителей отправляются в опасное путешествие и спасают полинезийский остров. Истец также отмечал другие параллели: навигацию по звездам, полубога с татуировками и выживание в морской буре.

По словам Вудалла, в 2004 году он передал свой проект сводной сестре невестки, работавшей ассистентом в отделе производства игрового кино Disney. Согласно судебным документам, впоследствии эта родственница представила сценарий студии Walt Disney Animation Studios, однако проект был отклонен.

В свою защиту Disney заявляла, что «Моана» создавалась независимо много лет спустя, и что не существует доказательств доступа режиссеров к работе Вудалла. Юристы компании также подчеркнули существенные различия между произведениями: «Баки — белый американец, Моана — уроженка Океании; Баки живет в современном мире, Моана — тысячи лет назад; Баки стремится научиться серфингу, Моана хочет продолжить традиции своего народа как великих мореплавателей».

Адвокат Вудалла выразил разочарование решением суда и сообщил, что рассмотрит дальнейшие варианты действий для своего клиента.

В январе 2025 года Вудалл подал отдельный иск, утверждая, что «Моана-2» также нарушает авторские права на его сценарий. Это дело в настоящее время находится на рассмотрении.