Туркменистан и ЕС обсудили подготовку к первому саммиту «Центральная Азия – ЕС»

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с Европейским комиссаром по международному партнерству Йозефом Сикела, в ходе которых стороны подчеркнули значимость предстоящего первого саммита в формате «Центральная Азия – ЕС» и затронули подготовку к министерской встрече в Ашхабаде. Как сообщает МИД Туркменистана, встреча состоялась 12 марта 2025 года в рамках визита европейского комиссара в Туркменистан.

Дипломаты рассмотрели широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено возможностям расширения договорно-правовой базы партнерства и результативности совместных механизмов взаимодействия, включая Совместный комитет «Туркменистан – ЕС», Межпарламентский диалог и Диалог по правам человека.

В ходе встречи стороны обсудили практические аспекты сотрудничества в экономической сфере, включая развитие торговых связей, транспортную взаимосвязанность, обеспечение энергетической безопасности, а также инновационную и инвестиционную деятельность. Был проведен обмен мнениями по реализации инициативы ЕС «Global Gateway».

Отдельным пунктом повестки стало рассмотрение возможности использования экспертного потенциала Европейского Союза в процессе вступления Туркменистана во Всемирную торговую организацию. Кроме того, участники встречи обсудили совместную работу в области экологической безопасности, сокращения выбросов метана и развития возобновляемых источников энергии, а также перспективы сотрудничества в сфере образования и науки.