Йозеф Сикела о ключевых факторах укрепления отношений между ЕС и Туркменистаном

Европейский комиссар по международным партнёрствам Йозеф Сикела 12 марта начинает свой недельный визит по пяти странам Центральной Азии. В том числе он посетит Туркменистан.

В связи с визитом Йозеф Сикела дал интервью газете «Нейтральный Туркменистан», где рассказал о тематике своих встреч в Туркменистане, а также о ключевых факторах укрепления отношений между Европейским Союзом и Туркменистаном.

«Мои встречи в Туркменистане будут посвящены вопросам модернизации экономики, «зелёной» энергетике, транспортным связям и торговым реформам. В частности, инициатива Global Gateway служит эффективным инструментом для углубления сотрудничества в таких областях, как возобновляемые источники энергии, сокращение выбросов метана и вступление страны во Всемирную торговую организацию», — сказал Сикела.

Он отметил, что дискуссии также будут посвящены правам человека и реформам государственного управления, которые остаются ключевыми факторами укрепления отношений между Европейским Союзом и Туркменистаном.

Кроме того, особое внимание будет уделено стратегическим проектам, таким как Транскаспийский транспортный коридор и совершенствование инвестиционного климата.

«Международный морской порт Туркменбаши является стратегическим пунктом для развития Транскаспийского транспортного коридора. Существуют возможности для расширения сотрудничества в области «зелёной» энергетики, транспорта, упрощения процедур торговли и модернизации нормативно-правовой базы», — подчеркнул Европейский комиссар.

Европейский Союз особенно заинтересован в поддержке мероприятий по сокращению выбросов метана и развитии возобновляемых источников энергии в соответствии с Национальной стратегией Туркменистана по изменению климата. Ещё одной перспективной областью является транспортное сообщение, и ЕС работает над улучшением связей через Транскаспийский транспортный коридор, уточнил Йозеф Сикела.

Кроме того, реформы в области торговли и поддержка при вступлении в ВТО могут помочь Туркменистану лучше интегрироваться в мировые рынки.

Говоря о реализуемых совместных проектах, еврокомиссар отметил, что в рамках инициативы Global Gateway ЕС запустил в Туркменистане два крупных проекта: один направлен на вступление страны во Всемирную торговую организацию и упрощение процедур торговли, а другой – на поддержку развития возобновляемых источников энергии и сокращение выбросов метана.

«На региональном уровне Туркменистан успешно реализует проекты по поддерживаемым Европейским Союзом инициативам в области управления водными ресурсами, энергоэффективности, транспортного сообщения и широкого спектра других региональных программ ЕС, включая управление границами, борьбу с незаконным оборотом наркотиков, профессиональное обучение, здравоохранение и поддержку гражданского общества. Кроме того, ожидается, что Европейский инвестиционный банк начнёт переговоры по рамочному соглашению в целях дальнейшей поддержки инфраструктуры и улучшению делового климата», — резюмировал Й.Сикела.

Напомним, что Й.Сикела вступили в должность комиссара ЕС в декабре 2024 года.