Завершена укладка первого слоя асфальта на автомагистрали Ашхабад — Туркменабат

Строители полностью завершили укладку первого слоя асфальта на участке Мары — Туркменабат высокоскоростной автомагистрали Ашхабад — Туркменабат. Об этом сообщают туркменские СМИ.

По информации источника, в настоящее время завершается строительство второго слоя дорожного покрытия, а на значительной части трассы уже уложен третий слой асфальта. Одновременно с этим продолжается обустройство разделительной полосы в центре дороги.

Согласно стандартам, применяемым при строительстве, первый слой асфальта имеет толщину 10 сантиметров, второй — 7 сантиметров, а третий — 5 сантиметров. Перед укладкой асфальта в соответствии с международными нормами подготавливается основание определенной толщины с использованием четырех слоев геотекстиля и нескольких видов специальных покрытий.

Новая автомагистраль будет иметь по три полосы движения в каждом направлении плюс аварийные полосы — всего восемь полос с общей шириной дорожного полотна 34,5 метра. Для реализации проекта используются сотни единиц современной строительной техники.