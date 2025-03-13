В Туркменистане совершенствуются подходы в преподавании русского языка

В рамках реализации «Концепции совершенствования методики обучения по общеобразовательным программам в Туркменистане до 2028 года» отмечается особая важность методического обновления преподавания русского языка, который традиционно занимает особое место в системе образования Туркменистана. Об этом рассказала на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» старший преподаватель Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади Вера Ниязова.

Совершенствование подходов к обучению русскому языку способствует не только углублению знаний о грамматике и синтаксисе, но и стимулирует развитие творческих способностей учащихся, открывая для них новые горизонты в изучении мировой литературы, культуры и истории, а также помогает им осваивать современные коммуникационные технологии, отмечает она.

В условиях цифровой трансформации образовательного процесса методическое совершенствование преподавания русского языка становится одним из ключевых инструментов, который позволяет интегрировать традиционные педагогические ценности с инновационными технологиями, делая процесс обучения более интерактивным, адаптивным и ориентированным на индивидуальные потребности каждого ученика.

Благодаря использованию новых учебных пособий, разработанных с учётом последних достижений в области лингвистики и педагогики, преподаватели получают возможность применять разнообразные интерактивные методики, стимулирующие активное участие студентов, развитие их критического мышления и творческого подхода к решению языковых задач.

Новые методические разработки позволяют не только совершенствовать базовые навыки, но и способствуют формированию у учащихся глубокого понимания культурного наследия и исторической значимости русского языка, что в свою очередь укрепляет их связь с мировым образовательным пространством, говорит преподаватель.

При этом интеграция инновационных методов, использование цифровых платформ и современные интерактивные технологии открывают новые возможности для саморазвития, что положительно влияет на общий образовательный процесс, формируя у молодёжи устойчивую мотивацию к постоянному совершенствованию и самореализации в будущем.

В результате комплексного подхода к методическому обновлению преподавания русского языка формируется современная образовательная парадигма, которая способствует подготовке высококвалифицированных специалистов, способных уверенно ориентироваться в глобальном информационном пространстве и вносить значимый вклад в инновационное развитие культуры, науки и экономики страны, заключила В.Ниязова.