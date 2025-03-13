В Туркменистане проходит конкурс «Самая очаровательная девочка-2025»

Среди учениц 2-4 классов общеобразовательных школ Туркменистана проходят отборочные этапы конкурса Iň eýjejik gyzjagaz – 2025 «Самая очаровательная девочка-2025», приуроченного к Национальному празднику весны.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», школьницы города Аркадага также участвовали в отборочном этапе конкурса.

Мероприятие собрало на одной площадке самых талантливых и одарённых девочек, проявивших свои способности в различных творческих направлениях. Прежде всего, это — вокальное мастерство. Девочки пели песни, прославляющие достижения Туркменистана, воспевающие Родину, счастливое детство, дружбу, мир и здоровый образ жизни.

Также, несмотря на свой юный возраст, каждая девочка продемонстрировала свое искусство рукоделия.

По итогам отборочного этапа в финал конкурса вышли три участницы, занявшие призовые места. Им вручили памятные подарки от организаторов.

В ближайшее время финалистки из разных уголков страны встретятся в Ашхабаде и примут участие в заключительном этапе, на котором будет выбрана «Самая очаровательная девочка-2025».

Ежегодный конкурс организуют Центральный совет Молодёжной организации имени Махтумкули совместно с Министерством образования Туркменистана.