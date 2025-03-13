В Туркменистане открылся завод керамических изделий Bäherden

В Бахерденском этрапе Ахалского велаята состоялось торжественное открытие нового завода по производству керамических декоративных плит и изделий из санфаянса Bäherden, сообщает МИЦ.

О завершении строительно-монтажных работ было объявлено в начале марта на очередном заседании Кабинета Министров Туркменистана. Вице-премьер Баймурат Аннамаммедов представил отчет о деятельности строительно-промышленного комплекса страны и внес на рассмотрение Президента Туркменистана предложение, связанное с новым предприятием.

Как ранее сообщалось, производственные мощности завода составят 3,3 миллиона квадратных метров керамической плитки и 120 тысяч единиц санфаянсовых изделий в год.