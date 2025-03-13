В Туркменистане запатентована новая технология производства битумной эмульсии

Проект туркменских ученых «Технология производства битумной эмульсии из местного сырья» получил свидетельство об авторском праве от Государственной службы по интеллектуальной собственности Министерства финансов и экономики Туркменистана.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», проект разработан в Лаборатории технологии альтернативных источников энергии и средств измерения Международного научно-технологического парка Академии наук Туркменистана. Авторы разработки — кандидат технических наук, заведующий лабораторией М. Худайбердыев, научные специалисты Д. Гадамов и А. Пирмедов.

Результаты проведенных комплексных научных и экспериментальных работ были опубликованы в научной статье. В ходе исследований была разработана битумная эмульсия с уникальным составом: 40% битума, 48,8% воды, 10% растворителя, 0,6% соляной кислоты и 0,6% эмульгатора.

Преимуществами новой битумной эмульсии являются: эффективное сцепление слоев, заполнение трещин и успешное применение для ремонта ям на асфальтовых дорогах. Кроме того, битумная эмульсия служит вяжущим материалом при производстве асфальтобетона, что способствует повышению качества дорожных покрытий.

Ранее для дорожного строительства и ремонта дорог в Туркменистане использовались битумные эмульсии, частично импортируемые из-за границы. Новая технология, предложенная туркменскими учеными, позволяет производить высококачественную битумную эмульсию из местного сырья, что значительно снизит зависимость страны от иностранных поставок и откроет новые перспективы для отечественного дорожного строительства, отмечает источник.