«Аркадаг» вышел в полуфинал Лиги вызова АФК после победы над «Ист Бенгал»

В среду футбольный клуб «Аркадаг» обыграл «Ист Бенгал» со счетом 2:1 в матче Лиги вызова АФК, обеспечив себе место в полуфинале турнира.

Встреча состоялась в городе Аркадаг. Ключевую роль в победе сыграл Алтымурад Аннадурдыев, который вышел на замену и забил два гола в ворота индийского клуба. За команду гостей отличился игрок по фамилии Месси.

Этот результат позволил туркменскому клубу продолжить выступление в азиатском турнире и выйти в следующий этап соревнований.