Арбитры из Ливана назначены на матч «Аркадага» и «Ист Бенгала» в Лиге вызова АФК

На ответный матч 1/4 финала Лиги вызова АФК между туркменским «Аркадагом» и индийским «Ист Бенгалом» назначена судейская бригада из Ливана. Главный арбитр – Шейх Ахмад Алаэддин.

В судейскую бригаду также вошли: ассистенты рефери – Самер Бадр и Али Берри, резервный арбитр – Муат Овфи Эман (Палестина) и комиссар матча Давлатманд Исломов (Таджикистан).

Встреча состоится 12 марта на стадионе «Аркадага» и начнется в 15:30 по местному времени. Хозяева выйдут на поле в белой форме, «Ист Бенгал» сыграет в красном. В первом матче, который состоялся неделю назад в Калькутте, «Аркадаг» одержал победу со счетом 1:0.

Накануне игры в Ашхабаде прошла пресс-конференция с участием представителей обеих команд.