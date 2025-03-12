Aýdyň Gijeler выступит генеральным партнером Международного инвестиционного форума в Туркменистане

Ашхабад готовится принять Международный форум по привлечению инвестиций в частный сектор «Инвестиции в будущее Туркменистана» (IFT 2025), который состоится 18 марта 2025 года. Как мы писали ранее, около 300 делегатов из более чем 20 стран уже подтвердили свое участие в мероприятии.

Хозяйственное общество Aýdyň Gijeler, ведущий производитель электроники и электротехники Туркменистана, выступит одним из генеральных партнеров форума. Компания, основанная в 2015 году, специализируется на производстве импортозамещающей продукции и активно развивает ассортимент предлагаемых товаров.

В 2024 году Aýdyň Gijeler успешно реализовала несколько государственных проектов, включая производство и поставку планшетов, ноутбуков и портативных компьютеров. Компания также выполнила заказ администрации Балканской области на изготовление и установку дорожных знаков, пешеходных и транспортных светофоров.

Форум IFT 2025 предоставит участникам платформу для обсуждения перспективных инвестиционных проектов и развития сотрудничества между туркменским бизнесом и международными партнерами. Ожидается, что мероприятие продемонстрирует потенциал частного сектора страны и откроет новые возможности для инвесторов.

Дополнительная информация о форуме доступна на официальном сайте: https://ift.com.tm