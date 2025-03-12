Туркменское рыбхозяйство использует технологию выкармливания рыбы без химикатов

Хозяйственное общество Elin balyk, занимающееся разведением рыбы, применяет в своей деятельности интенсивную технологию выкармливания рыбы без химикатов и антибиотиков при максимальном насыщении водной среды кислородом. Об этом сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Также ХО применяет экологичный метод «замкнутого» производства и водообеспечения, при этом водопотери не превышают 10%.

Elin balyk работает более десяти лет, хозяйство размещено на территории этрапа Ак бугдай Ахалского велаята на 750-м километре Каракум-реки. Недавно здесь заработал новый инкубационный цех, оснащённый российским и иранским оборудованием.