Туркменский синтепон пользуется повышенным спросом на внутреннем рынке

Туркменский синтепон пользуется повышенным спросом на внутреннем рынке

Недавно на территории этрапа Шават Дашогузского велаята заработало индивидуальное предприятие Rysgally pagta, которое специализируется на выпуске импортозамещающей продукции – синтетического синтепона, пользующегося повышенным спросом на внутреннем потребительском рынке. Только во второй половине минувшего года здесь было произведено более трёх тонн синтепона, который широко используется в лёгкой и пищевой промышленности.

Производимая здесь продукция, условно называемая «синтепоном», отличается чрезвычайной лёгкостью и эластичностью, а также весьма компактными размерами, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Термин «синтепон», который недавно вошёл в лексикон в контексте товарного производства, означает «синтетическая ткань». Изготавливается из полиэфирных нитей, представляющих собой синтетическое волокно. Этот продукт также изготавливается из полиэтилена, который часто является переработанным сырьём. Нетканый льняной наполнитель изготавливается в основном путём соединения нитей, полученных из специальных синтетических пряж.

Как отметил руководитель предприятия Икрам Досматов, здесь созданы все условия для производства продукции в соответствии с современными требованиями. Почти все технологические операции выполняются автоматически.

Изделие из нетканого синтепона, изготовленное особым способом, помещается внутрь верхней одежды, сохраняет тепло в зимние месяцы. Данная продукция также используется в других отраслях текстильной промышленности, а также для изготовления кукол и других игрушек для детей.

– Результаты бесперебойной работы нашего предприятия, выпускающего продукцию, заменяющую импортируемую из-за рубежа, способствующую обеспечению потребителей отечественными товарами, позволяют удовлетворять растущие потребности внутреннего рынка, – отметил инженер индивидуального предприятия Rysgally pagta Максат Шамурадов.