Туркменский синтепон пользуется повышенным спросом на внутреннем рынке

Недавно на территории этрапа Шават Дашогузского велаята заработало индивидуальное предприятие Rysgally pagta, которое специализируется на выпуске импортозамещающей продукции – синтетического синтепона, пользующегося повышенным спросом на внутреннем потребительском рынке. Только во второй половине минувшего года здесь было произведено более трёх тонн синтепона, который широко используется в лёгкой и пищевой промышленности.

Производимая здесь продукция, условно называемая «синтепоном», отличается чрезвычайной лёгкостью и эластичностью, а также весьма компактными размерами, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Термин «синтепон», который недавно вошёл в лексикон в контексте товарного производства, означает «синтетическая ткань». Изготавливается из полиэфирных нитей, представляющих собой синтетическое волокно. Этот продукт также изготавливается из полиэтилена, который часто является переработанным сырьём. Нетканый льняной наполнитель изготавливается в основном путём соединения нитей, полученных из специальных синтетических пряж.

Как отметил руководитель предприятия Икрам Досматов, здесь созданы все условия для производства продукции в соответствии с современными требованиями. Почти все технологические операции выполняются автоматически.

Изделие из нетканого синтепона, изготовленное особым способом, помещается внутрь верхней одежды, сохраняет тепло в зимние месяцы. Данная продукция также используется в других отраслях текстильной промышленности, а также для изготовления кукол и других игрушек для детей.

– Результаты бесперебойной работы нашего предприятия, выпускающего продукцию, заменяющую импортируемую из-за рубежа, способствующую обеспечению потребителей отечественными товарами, позволяют удовлетворять растущие потребности внутреннего рынка, – отметил инженер индивидуального предприятия Rysgally pagta Максат Шамурадов.