Наставник «Ист Бенгала» дал высокую оценку «Аркадагу» перед матчем 1/4 финала Лиги вызова АФК

Главный тренер индийского футбольного клуба «Ист Бенгал» Оскар Брузон высоко оценил туркменский «Аркадаг» накануне решающего матча 1/4 финала Лиги вызова АФК. На предматчевой пресс-конференции Брузон подчеркнул достижения соперника, отметив, что, несмотря на молодость клуба, «Аркадаг» показывает отличные результаты как на внутренней, так и на международной аренах.

12 марта «Аркадаг» примет индийский клуб на своем домашнем стадионе в рамках ответного матча 1/4 финала. Встреча начнется в 15:30 по местному времени.

Брузон отметил, что его команда находится в хорошей форме, несмотря на некоторые проблемы с травмами в течение сезона. «Большинство игроков доступны, готовы и взволнованы участием в такой важной стадии соревнований», – заявил тренер. Он также подчеркнул, что после первой встречи команда получила больше информации о сопернике.

Полузащитник «Ист Бенгала» Джексон Сингх подчеркнул важность предстоящего матча не только для клуба, но и для всей страны. По его словам, все игроки уже достаточно мотивированы и имеют четкий план на игру.