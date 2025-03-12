В Туркменистане в разные годы найдено много древних статуэток с изображением женских фигур

Туркменская земля считается одним из древнейших земледельческих очагов Центральной Азии. Уже в VI тысячелетии до н.э., то есть в период неолита, в предгорьях Копетдага жили племена, занимавшиеся земледелием.

В ходе археологических исследований, проведённых на историко-культурных памятниках Туркменистана, было найдено немалое количество статуэток с изображением женских фигур, вылепленных из глины. Об этом рассказывает на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» Акджагуль Нургельдиева, заведующая отделом Института истории и археологии Академии наук Туркменистана, кандидат исторических наук.

На памятнике Алтын-депе были найдены глиняные фигурки, одна из них – женская, увенчанная головным убором, с туловищем, украшенным веточками, лицом, обрамлённым длинными вьющимися волосами.

Расположение ветвей на статуэтке, безусловно, подчёркивает тот факт, что женский образ считался покровителем плодородия. По мнению учёных, при изготовлении женских статуэток в глину добавляли пшеницу или другие зёрна, тем самым выражая пожелание, чтобы семья была многочисленной, подобно тому, как в землю высеивают семена зерновых и ожидают богатого урожая.

Выявление фигурок на археологических объектах, датируемых IV–II тысячелетиями до нашей эры, свидетельствует о вере в женское божество, глубоко укоренившейся в религиозных представлениях предков.

История сохранила имена таких туркменских женщин, как Тумар шах, Зарина, Бану Чечек, Бурла хатын, Агаюнус, Хармандали, Гулайым, Тюркан хатын, Гульбеден Бегим, Джахан хатын, воплотивших в себе лучшие женские качества и оставивших неизгладимый след в истории и национальной культуре.

«Опираясь на постулат вековой мудрости, что «наследство переходит от отца к сыну, от матери к дочери», наши великие предки придавали огромное значение семейному воспитанию. Туркменские женщины, объединив в себе лучшие качества героинь прошлого, сегодня продолжают необходимую и важную работу по воспитанию подрастающего поколения в духе народных традиций, основанных на любви к Родине», — заключает А. Нургельдиева.