В МИД Туркменистана прошла встреча с послом Беларуси

Сегодня заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Туркменистане Станиславом Чепурным.

Стороны с удовлетворением отметили результативность туркмено-белорусских связей в двустороннем, региональном и международном форматах, сообщает МИД Туркменистана.

Дипломаты обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере науки и образования, культуры и искусства, подчеркнув приверженность двух стран дальнейшему укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества.