В Ашхабаде прошли переговоры с представителем компартии китайской провинции Шэньси

Сегодня в МИД Туркменистана прошла встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с заместителем секретаря парткома Коммунистической партии Китая провинции Шэньси КНР Синем Шаньпинем.

Как сообщается на сайте МИД Туркменистана, стороны отметили, что в настоящее время туркмено-китайское партнёрство динамично развивается по широкому спектру направлений. В этом контексте стороны остановились на основных и наиболее важных областях сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

По обоюдному мнению участников переговоров, в настоящее время активно развиваются контакты между парламентами и партиями, на регулярной основе организуются визиты представителей политических партий двух стран. Было констатировано, что ключевая роль в укреплении диалога дружбы отводится торгово-экономическим контактам.

Была отмечена заметная динамика в культурно-гуманитарном сотрудничестве — налажено взаимодействие в сферах науки, образования, культурных обменов, по линии изучения китайского языка, проведении взаимных Дней культуры.