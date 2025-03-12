«Аркадаг» настроен на победу в ответном матче 1/4 финала Лиги вызова АФК

12 марта футбольный клуб «Аркадаг» примет индийский «Ист Бенгал» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги вызова АФК. Игра состоится на домашнем стадионе в городе Аркадаг и начнется в 15:30 по местному времени.

Накануне важного поединка главный тренер туркменской команды Довлетмырат Аннаев и нападающий Дидар Дурдыев провели предматчевую пресс-конференцию, где поделились ожиданиями от предстоящей встречи.

Отвечая на вопрос о состоянии команды, Довлетмырат Аннаев подчеркнул высокий уровень готовности игроков: «Команда в таких турнирах всегда должна быть готова на максимуме, потому что если не быть готовыми на максимум, в таких турнирах участвовать смысла нет». По словам тренера, дополнительная мотивация футболистам не требуется: «Играть в таком клубе, как «Аркадаг» – это уже мотивация».

Касательно тактики на предстоящую игру наставник туркменского клуба отметил, что команда готовится к различным сценариям развития матча: «В современном футболе предполагать заранее, как будет идти матч – неблагодарное дело. Мы готовы к разным игровым ситуациям».

Форвард Дидар Дурдыев, комментируя первый матч в Индии, который «Аркадаг» выиграл в гостях (1:0), признал сложность игры в непривычных климатических условиях: «Было немного тяжело из-за погоды, но всё прошло хорошо. Самое главное – выполнили задачу, выиграли выездной матч».

При этом футболист отметил, что команда не расслабляется перед домашней игрой: «Знаем, это ничего не говорит, что мы победили в первом матче. Во второй игре уже у себя дома, в родных стенах, задача также – победить».