Авиакомпания «Туркменистан» вводит дополнительные рейсы в Дели в марте

Авиакомпания «Туркменистан» объявила о запуске дополнительных рейсов по маршруту Ашхабад – Дели – Ашхабад. Согласно сообщению авиаперевозчика, дополнительные рейсы будут выполняться по субботам в период с 15 по 29 марта.

В настоящее время авиакомпания осуществляет регулярное авиасообщение между столицами Туркменистана и Индии дважды в неделю — по средам и четвергам. Введение дополнительного субботнего рейса увеличит частоту полетов до трех раз в неделю.

Пассажиры имеют возможность приобрести билеты на все международные и внутренние рейсы авиакомпании «Туркменистан» в режиме онлайн на официальном сайте перевозчика turkmenistanairlines.tm.