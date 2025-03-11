29 марта в городе Аркадаг пройдет Международная конференция по гуманитарной деятельности

29 марта 2025 года в городе Аркадаг состоится международная конференция «Год мира и доверия: развитие международной гуманитарной деятельности». Организатором мероприятия выступает Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов сообщил в ходе брифинга, посвященного предстоящим международным мероприятиям в рамках объявленного «Международного года мира и доверия» и празднования 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

По словам Рашида Мередова, к участию в конференции приглашены государственные и общественные структуры зарубежных стран, представители международных организаций и их представительств, занимающиеся гуманитарной и социальной деятельностью. Основными темами форума станут здравоохранение, медицинская помощь, образовательные услуги для детей и подростков, а также вопросы изменения климата.

Помимо этого, в марте в Туркменистане запланированы и другие важные международные события. 19 марта в Ашхабаде пройдет конференция «Международный год мира и доверия: роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития» с участием представителей государственных органов, международных организаций и финансовых институтов, а также руководителей компаний.

Также руководитель туркменского внешнеполитического ведомства анонсировал проведение в Ашхабаде министерской встречи «Центральная Азия – Европейский Союз», которая состоится накануне первого саммита «Центральная Азия – ЕС».

Представители международных организаций и дипломатических миссий, присутствовавшие на брифинге, отметили важную роль Туркменистана в продвижении мира, стабильности и экономической интеграции в регионе.