Туркменские теннисисты впервые выступят на командном чемпионате мира ITF Masters

Туркменские теннисисты дебютируют на престижном международном турнире в Турции, где сразятся с лучшими командами мира, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

В турецком Манавгате стартует командный чемпионат мира ITF Masters, в котором впервые примет участие сборная Туркменистана. Турнир соберет 126 команд, которые будут соревноваться в возрастных категориях 30, 35, 40 и 45+ лет.

Туркменская команда выступит в категории 30+, где за титул поборются 12 сборных, разделенных на 4 группы. Туркменистанцы попали в группу «В» вместе с командами Великобритании и Канады. Победители групп выйдут в плей-офф.

Приглашение на этот престижный турнир, проводимый по правилам Кубка Дэвиса, туркменская сборная получила в прошлом году во время визита в страну президента Международной теннисной федерации (ITF) Дэвида Хаггерти.

В состав национальной команды вошли: первая ракетка страны Юрий Рогусский, бронзовый призер Кубка Туркменистана-2024 Гурбанберды Гурбанбердыев, а также бывшие первые ракетки страны Александр Эрнепесов и Эзиз Довлетов, которые в 2013 году вместе выиграли Кубок Дэвиса в IV группе зоны Азии и Океании.

Капитаном сборной назначен Мирали Гасанов – главный тренер мужской команды страны и единственный в Туркменистане обладатель сертификата PRO Level, дающего право работать с профессиональными игроками в любой стране мира.

Первый матч на турнире туркменские теннисисты проведут против команды Великобритании.