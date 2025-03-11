Туркменистан поздравил Казахстан с принятием Резолюции ООН по ЦА и Афганистану

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравление Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву в связи с единогласным принятием Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Региональный центр Организации Объединённых Наций по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана», инициированной Казахстаном. Об этом сообщает TDH.

В своем обращении Гурбангулы Бердымухамедов выразил глубокую признательность Касым-Жомарту Токаеву за личный вклад в укрепление дружественных связей между двумя государствами, которые вышли на уровень многопланового стратегического партнерства.

Председатель Халк Маслахаты подчеркнул, что данная Резолюция открывает новые возможности для регионального сотрудничества, направленного на создание «динамичной и обновлённой Центральной Азии» и оказание всесторонней поддержки Афганистану. Особо отмечено, что принятие документа состоялось в Международный год мира и доверия, объявленный Генассамблеей по инициативе Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов также выразил благодарность за поддержку нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана и его международных инициатив, отметив, что Туркменистан, в свою очередь, с уважением относится к международным предложениям Казахстана.