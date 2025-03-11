Российское издание написало о долгожительнице из Туркменистана, возможно, старейшей в мире

Российское издание rg.ru написало о Сарыгуль Матиевой – долгожительнице из Туркменистана, которой в январе исполнилось 117 лет. Издание также предположило, что туркменистанка, возможно, является старейшей женщиной на планете.

Ранее «Туркменпортал» сообщал о том, что в Туркменистане живет женщина, которой исполнилось 117 лет. По официальным документам Матиева родилась 1 января 1908 года.

Между тем, старейшей женщиной, проживающей на Земле, официально считается бразильянка Ина Канабарро Лукас, которой на данный момент 116 лет, и она, на пять месяцев моложе Матиевой.

«Поспорит» ли Сарыгуль Матиева за звание самой старой женщины на Земле, задается вопросом российское издание.